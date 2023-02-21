Передача Abrams ВСУ: в США рассказали, как можно ускорить поставки танков

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине танки Abrams по собственным запасам. Благодаря этому шагу можно было бы ускорить поставки техники в Украину. Ведь покупка новой техники требует больше времени.

Об этом в интервью Breaking Defense сказал первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.

Вашингтон объявил о решении отправить ВСУ Abrams еще месяц назад. Но до сих пор США не решили, какую версию передать: изымать танки из запасов или заказывать новые. К слову, в конце января речь шла о закупках M1A2, а не переданных из запасов.

Впрочем, первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун говорит, что пока решение фактически не одобрено. Но он не знает, какую версию получит Украина и когда будет принято окончательное решение.

"Они потенциально могут быть комбинацией закупленных и запасов. Abrams у нас есть на вооружении. У нас есть разные версии Abrams...Но я не знаю, какие конкретно в конце концов получит Украина", — сказал Стэнли Браун.

Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Киев заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в полной поддержке и анонсировал новую военную помощь Украине. Также глава Белого дома анонсировал новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В частности, он включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также больше Javelin.

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