Чего ждать на фронте от РФ в ближайшее время: ответ Жданова

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, стоит ли в ближайшее время ожидать существенных успехов окупантов на фронте, учитывая отчаянные попытки Кремля захватить весь Донбасс.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

Жданов утверждает, что 300 тысяч окупантов, которые РФ держала как резерв и готовила на своих полигонах, уже в Украине.

"Даже не 300 – больше. Мы ожидаем, что к концу февраля-началу марта 400 тысяч оккупантов будут в Украине. Но это все. Еще есть около 200 тысяч солдтатов-срочников ВС РФ, но пока их сюда не гонят. Кроме того, эти срочники сейчас тянут на себе все обеспечение российских воинских частей: погрузка техники, ее сопровождение от мест хранения до мест ремонта и т.д.", – говорит эксперт.

По его мнению, все, что могли, россияне уже собрали. Хотя и признает, что количество вражеских атак на фронте действительно может быть увеличено. Жданов предполагает, что в марте РФ выйдет на пик своих боевых возможностей.

"Сегодняшние 400 тысяч оккупантов на нашей территории кардинально отличаются от тех 150 тысяч, которые были летом. Летом было гораздо труднее воевать, потому что это была регулярная армия. Сегодня это мобилизованные и их уровень подготовки намного ниже. Пока что они выиграют только своим количеством. Возможно Путин наберет к середине лета еще 300 тысяч, если решится объявить мобилизацию", – подытожил он.

Отметим, что не все эксперты разделяют мнение Жданова о том, что РФ задействовала почти все резервы в Украине.

Ранее военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что россияне могут примененить стратегический резерв 150 – 200 тысяч военных, который они сейчас готовят.

Военный обозреватель Алексей Гетьман сообщил, что повторное наступление России на Украину продолжается уже по меньшей мере полторы недели.

Между тем в Воздушных силах ВСУ не исключают, что в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, Россия может нанести новый ракетный удар.

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