Чого очікувати на фронті від РФ найближчим часом: відповідь Жданова

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував, чи варто очікувати найближчим часом суттєвих успіхів окупантів на фронті, враховуючи відчайдушні намагання Кремля захопити увесь Донбас.

Про це він сказав у ефірі свого youtube-каналу.

Жданов стверджує, що 300 тисяч окупантів, які РФ тримала як резерв і готувала на своїх полігонах, уже в Україні.

"Навіть не 300 – більше. Ми очікуємо, що до кінця лютого-початку березня 400 тисяч окупантів будуть в Україні. Але це все. Ще є близько 200 тисяч солдтатів-строковиків у ЗС РФ, але поки що їх сюди не гонять. Крім того, ці строковики зараз тягнуть на собі все забезпечення російських військових частин: завантаження техніки, її супровід від місць зберігання до місць ремонту і т.д.", – каже експерт.

На його думку, все, що могли, росіяни уже зібрали. Хоча і визнає, що кількість ворожих атак на фронті дійсно може бути збільшена. Жданов припускає, що десь у березні РФ вийде на пік своїх бойових можливостей.

"Сьогоднішні 400 тисяч окупантів на нашій території кардинально відрізняються від тих 150 тисяч, які були влітку. Влітку було набагато важче воювати, бо це була регулярна армія. Сьогодні це мобілізовані і їхній рівень підготовки набагато нижчий. Поки що вони виграють лише своєю кількістю. Можливо Путін набере до середини літа ще 300 тисяч, якщо наважиться оголосити мобілізацію", – підсумував він.

Зазначимо, що не всі експерти поділяють думку Жданова про те, що РФ задіяла в Україні майже всі резерви.

Раніше військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що росіяни можуть застосувати стратегічний резерв 150 – 200 тисяч військових, який вони зараз готують.

Військовий оглядач Олексій Гетьман повідомив, що повторний наступ Росії на Україну триває вже щонайменше півтора тижня.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ не виключають, що у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Росія може завдати нового ракетного удару.

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