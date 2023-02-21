"Крок за кроком буде вирішувати завдання" - Путін про війну проти України

Диктатор РФ Володимир Путін зробив нову заяву щодо війни, розв'язаної ним проти України.

Про це кремлівський диктатор Володимир Путін сказав в щорічному посланні до Федеральних зборів 21 лютого.

За його словами, мовляв, РФ, яка несе колосальні втрати в Україні, збирається "крок за кроком вирішувати" якісь "завдання". Втім, він визнав, що нинішній час є "складним" для Росії.

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"Ми крок за кроком акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, які стоять перед нами", — сказав Путін про війну, яку в РФ цинічно називають "спеціальною військовою операцією".

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті знищити Україну. Але кремлівський диктатор уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Як заявляв, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає союзників збільшити кількість зброї для України. Оскільки, за його словами, Путін планує нову війну, а не мир.