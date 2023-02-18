"Росія планує нову війну, а не мир" - Столтенберг про наміри Путіна

Столтенберг вважає, що на тлі нещодавніх заяв Путіна про можливість мирних переговорів, російський диктатор не збирається зменшувати градус війни.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО, закликає союзників збільшити кількість зброї для України. Оскільки, за його словами, Путін планує нову війну, а не мир.

Про це пише The Telegraph.

Таку ж думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Зокрема він закликав "подвоїти" підтримку України. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц також сказав тим, хто підтримує Україну, взяти на себе зобов’язання щодо танків.

«Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти та переважати як суверенна, незалежна держава в Європі», - сказав Столтенберг.

Український лідер Володимир Зеленський закликає союзників надати Україні ще більше допомоги, оскільки це допоможе ЗСУ провести успішний контрнаступ.

Столтенберг вважає, що на тлі нещодавніх заяв Путіна про можливість мирних переговорів, російський диктатор не збирається зменшувати градус війни.

«Путін не планує миру. Він планує нову війну», - додав Столтенберг.

Нагадаємо, що президент Зеленський заявив, що Росія досі має потенціал для знищення України, тож будь-яке зволікання з постачанням зброї для України є помилкою.

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