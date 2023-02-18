"Змова Заходу": в Афганістані таліби забороняють протизаплідні засоби

В Афганістані представники руху "Талібан", який захопив владу у країні, припинили продаж протизаплідних засобів у двох великих містах — "їхнє використання є змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням".

Про це пише The Guardian.

Журналістам стало відомо, що таліби ходять до аптек і наказують прибрати з полиць усі протизаплідні препарати та засоби.

"Вони двічі приходили до мене зі зброєю і погрожували, щоб я не зберігав протизаплідні пігулки для продажу. Вони регулярно перевіряють кожну аптеку в Кабулі, і ми припинили продаж цих товарів", — сказав власник однієї з кабульських аптек.

Інші фармацевти в Кабулі та Мазарі-Шаріфі теж повідомили, що їм заборонили зберігати будь-які протизаплідні препарати.

"Протизаплідні таблетки та інʼєкції не можна зберігати в аптеці від початку цього місяця, і ми дуже боїмося продавати запаси", — зазначив інший власник аптеки.

Нагадаємо, прихід до влади радикального руху "Талібан" в Афганістані викликав жах у місцевих жителів, особливо жінок. Багато жінок і дівчат були змушені покинути свої сім'ї та тікати з захоплених талібами населених пунктів.

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