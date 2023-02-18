На Львівщині через сильний вітер падають дерева (фото)

Через сильний поривчастий вітер у Львівській області падають сухі дерева.

На Львівщині через сильний вітер просто на проїжджу частину падають сухі дерева.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

"Вже фіксують падіння дерев, зокрема, на проїжджі частини. На місцях працюють дорожні служби, патрульні забезпечують регулювання руху, - йдеться у повідомленнях.

Правоохоронці дали поради, як убезпечити себе і авто від падіння сухих гіляк:

не залишайте автомобілі біля дерев, білбордів, тощо;

намагайтесь уникати прогулянок під розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

у разі необхідності, одразу звертайтеся на лінію 102 або повідомляйте аварійні служби.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 18 лютого в Україні погіршиться погода. Попри плюсову температуру, очікуються мокрий сніг, дощі, ожеледиця та поривчастий вітер.

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