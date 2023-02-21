"Путін набрид всім у РФ": екскадебіст розповів про єдиний вихід для російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін набрид всім російським елітам і загнав себе у кут, виходом із якого може стати лише визнання ним програшу у війні проти України.

Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов заявив, що коло поганих справ довкола Путіна стає вужчим з кожним днем і російському диктатору не залишається нічого, окрім визнання програшу у війні проти України. За його словам, глава РФ сам дозволив водити себе за носа, коли повірив у сценарій 2014 року, під час якого Росії вдалося тимчасово окупувати Крим.

Про це Жирнов розповів в ефірі "24 каналу".

"Путін набрид всім у РФ. Він заварив цю кашу й сам загнав себе у кут. Але в нього є дуже простий вихід – сказати, що виводить війська і закінчує цю війну. Все, жодних проблем немає", – наголосив Жирнов.

Він додав, що таке неприємне рішення стане ганебним кінцем для диктатора. Водночас і будь-які інші рішення викрутитися у війні, від кого б вони не виходили в Кремлі, теж не допоможуть Путіну.

Жирнов переконаний, що представники так званої російської еліти хочуть "злити" Путіна, адже він тягне їх за собою на дно. А єдиний шанс для них втриматися на плаву – зробити Путіна цапом-відбувайлом.

"Усі еліти зрозуміли, що це гарний вихід. Можна повісити на нього всіх собак, сказати, що це він їх змушував, а вони чинили опір", – пояснив Жирнов.

Він заявив, що російські військові нібито були проти війни, бо "розуміли її наслідки". За його словами, вони знали, що воюють уже вісім років на Донбасі й нічого не можуть добитися.

"Тому Путіна зараз здаватимуть усі, і що швидше вони це зроблять, то краще для нас усіх", – зауважив росіянин.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін розповів, що окупанти впродовж року широкомасштабної війни Росії в Україні не можуть досягти успіхів, тож очільник Кремля Володимир Путін наразі перебуває у дуже складному становищі, з якого не може вибратися.

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