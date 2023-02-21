"Путин надоел всем в РФ": экс-кагебист рассказал о едином выходе для российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин надоел всем российским элитам и загнал себя в угол, выходом из которого может стать только признание им проигрыша в войне против Украины.
Экссотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов заявил, что круг плохих дел вокруг Путина становится уже с каждым днем, и российскому диктатору не остается ничего, кроме признания проигрыша в войне против Украины. По его словам, глава РФ сам разрешил вести себя за нос, когда поверил в сценарий 2014 года, во время которого России удалось временно оккупировать Крым.
Об этом Жирнов рассказал в эфире "24 канала".
"Путин надоел всем в РФ. Он заварил эту кашу и сам загнал себя в угол. Но у него есть очень простой выход – сказать, что выводит войска и заканчивает эту войну. Все, никаких проблем нет", – подчеркнул Жирнов.
Он добавил, что такое неприятное решение станет позорным концом для диктатора. В то же время и любые другие решения выкрутиться в войне, от кого бы они ни выходили в Кремле, тоже не помогут Путину.
Жирнов убежден, что представители так называемой российской элиты хотят "слить" Путина, ведь он тянет их за собой ко дну. А единственный шанс для них удержаться на плаву – сделать Путина козлом отпущения.
"Все элиты поняли, что это хороший выход. Можно повесить на него всех собак, сказать, что это он их заставлял, а они сопротивлялись", — объяснил Жирнов.
Он заявил, что российские военные якобы были против войны, потому что "понимали ее последствия". По его словам, они знали, что воюют уже восемь лет в Донбассе и ничего не могут добиться.
"Поэтому Путина сейчас будут сдавать все, и чем быстрее они это сделают, тем лучше для нас всех", — заметил россиянин.
Напомним, ранее российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин рассказал, что кафиры в течение года широкомасштабной войны России в Украине не могут добиться успехов, поэтому глава Кремля Владимир Путин сейчас находится в очень сложном положении, из которого не может выбраться.
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