Народный суд над Путиным начался в Гааге: какие последствия будет иметь процесс

Прокуроры и судьи съехались со всего мира, чтобы доказать, что такой процесс возможен.

В Гааге начался трибунал, цель которого – разоблачить военные преступления российского диктатора. Свидетельские показания выслушивают судьи, а обвинения представляют известные международные прокуроры. Впрочем, юридическая сила решения суда не будет иметь, говорится в ТСН.

Здесь все настоящее – судьи, прокуроры и свидетели преступлений единственного обвиняемого. Сам российский диктатор приглашение на так называемый народный трибунал в Гааге проигнорировал. "Учитывая отсутствие ответа, Офис прокурора предлагает проводить слушания без обвиняемого", — звучит в суде.

Для Дрю Уайта из Канады его роль привычна – он представляет обвинения в трибунале по геноциду в Руанде. «Сегодняшний суд базируется на тех же принципах и правилах, которые мы имели бы на трибунале авторизованном Организацией объединенных наций. Я много лет работаю прокурором по таким делам. Правда, здесь мы увидим меньше доказательств, потому что у нас есть всего четыре дня”, — говорит международный юрист Дрю Уайт.

И прокуроры и судьи были участниками предыдущих международных трибуналов. Они съехались со всего мира, чтобы доказать, что такой процесс возможен. "Это неформальный трибунал создан потому, что в мире нет суда, который может судить именно за преступления агрессии и самое высокое политическое и военное руководство, как России, так и Беларуси", - говорит адвокат Юрий Билоус, который занимается сбором доказательств военных преступлений в Украине.

Херсонская журналистка Анжела Слободян о преступлениях россиян в родном городе рассказывает полтора часа. "Это как подготовительный процесс в обычный суд, который должен быть, когда закончится эта война", — говорит он.

Даже в таком коротком и символическом процессе список преступлений русского диктатора занимает тринадцать страниц. Слушания продлятся неделю. Уже в эту пятницу в годовщину полномасштабного вторжения России судьи вынесут приговор Путину.

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