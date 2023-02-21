В семье экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери случилось горе

В семье экс-невесты украинского боксера Владимира Кличко, американской актрисы Хайден Панттьери, случилось горе.

В возрасте 28 лет умер младший брат знаменитости художник и актер Дженсен Панеттьери. Печальную новость подтвердили представители Хайден изданию CNN.

Младший брат Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Что стало причиной смерти, неизвестно. Однако инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что Дженсен переживал не самый лучший период в своей карьере. Также известно, что брат актрисы благодаря рисованию "боролся с депрессией и тревожностью".

"В последнее время у него были сложности в карьере. Гайден просто безутешна. Он был ее лучшим другом и единственным братом. Он был таким хорошим парнем, но жил на краю", — рассказал источник.

Хайден Панеттьери с младшим братом / Фото: Associated Press

Напомним, Дженсен Панеттьери – младший брат экс-невесты Кличко Хайден. Он был художником в стиле граффити. Также Дженсен снимался в кино. Он играл в таких картинах, как "Идеальная игра", "Последний день лета", "Ходячие мертвецы" и других.

Напомним, недавно стало известно, что ушел из жизни звезда сериала "Закон и порядок" Ричард Белзер. Знаменитости не стало в возрасте 78 лет.

Читайте также: