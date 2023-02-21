У родині екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі сталося горе

У родині екснареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панттьєрі, сталося горе.

У віці 28-років помер молодший брат знаменитості художник та актор Дженсен Панеттьєрі. Сумну новину підтвердили представники Гайден виданню CNN.

Молодший брат Гайден Панеттьєрі / Фото: Associated Press

Що стало причиною смерті, наразі невідомо. Однак інсайдер розповів виданню Daily Mail, що Дженсен переживав не найкращий період у своїй кар'єрі. Також відомо, що брат акторки завдяки малюванню "боровся з депресією та тривожністю".

"Останнім часом у нього були складнощі в кар'єрі. Гайден просто спустошена. Він був її найкращим другом і єдиним братом. Він був таким хорошим хлопцем, але жив на краю", - розповіло джерело.

Гайден Панеттьєрі з молодшим братом / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженсен Панеттьєрі – молодший брат екснареченої Кличка Гайден. Він був художником у стилі графіті. Також Дженсен знімався у кіно. Він грав у таких картинах, як "Ідеальна гра", "Останній день літа", "Ходячі мерці" та інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішов з життя зірка серіалу "Закон і порядок" Річард Белзер. Знаменитості не стало у віці 78 років.

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