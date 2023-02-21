У родині екснареченої Кличка Гайден Панеттьєрі сталося горе

Померла рідна людина акторки.
У родині екснареченої українського боксера Володимира Кличка, американської акторки Гайден Панттьєрі, сталося горе.
У віці 28-років помер молодший брат знаменитості художник та актор Дженсен Панеттьєрі. Сумну новину підтвердили представники Гайден виданню CNN.
Що стало причиною смерті, наразі невідомо. Однак інсайдер розповів виданню Daily Mail, що Дженсен переживав не найкращий період у своїй кар'єрі. Також відомо, що брат акторки завдяки малюванню "боровся з депресією та тривожністю".
"Останнім часом у нього були складнощі в кар'єрі. Гайден просто спустошена. Він був її найкращим другом і єдиним братом. Він був таким хорошим хлопцем, але жив на краю", - розповіло джерело.
Нагадаємо, Дженсен Панеттьєрі – молодший брат екснареченої Кличка Гайден. Він був художником у стилі графіті. Також Дженсен знімався у кіно. Він грав у таких картинах, як "Ідеальна гра", "Останній день літа", "Ходячі мерці" та інших.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішов з життя зірка серіалу "Закон і порядок" Річард Белзер. Знаменитості не стало у віці 78 років.
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