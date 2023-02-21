Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Шаг за шагом будет решать задания" — Путин о войне против Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
8999
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Шаг за шагом будет решать задания" — Путин о войне против Украины

Фото: Associated Press

Путин назвал нынешнее время "сложным".

Диктатор РФ Владимир Путин сделал новое заявление о войне, развязанной им против Украины.

Об этом кремлевский диктатор Владимир Путин сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию 21 февраля.

По его словам, мол, РФ, которая несет колоссальные потери в Украине, собирается "шаг за шагом решать" какие-то "задания". Впрочем, он признал, что нынешнее время является "сложным" для России.

"Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задания", — сказал Путин о войне, которую в РФ цинично называют "специальной военной операцией".

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля заявил, что российский диктатор Владимир Путин преследует цель уничтожить Украину. Но кремлевский диктатор уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Как заявлял, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает союзников увеличить количество оружия для Украины. По его словам, Путин планирует новую войну, а не мир.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
8999
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация