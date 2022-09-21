Що таке віщий сон

З погляду психології сон як такий є результатом роботи мозку, який, як відомо, ніколи не спить. Все життя мозок моделює реальність, враховуючи досвід, який отримує через слух, нюх, зір, переробляючи мільйони сигналів на секунду. Вдень усвідомити результати такої роботи мозок не може, заважає свідомість. Вночі, коли наша свідомість спить, підсвідомість спокійно обробляє всю інформацію за день, і ми бачимо образи, які демонструють підсвідомість. Саме з допомогою образів мозок допомагає людині зрозуміти ситуацію. По суті ці образи- моделі, які будує мозок і є пророчими снами.

З давніх часів снам надавали особливого значення - вважалося, що якщо дотриматися певних традицій і вимовити заповітні слова, можна побачити вночі своє майбутнє. Вважається, що віщі сни сняться в певні дні року і тижня, на свята, особливу увага в народі завжди приділалася снам під час Святочного тижня, починаючи з Різдва до Водохреща.

В які дні сняться пророчі сни

В ніч з неділі на понеділок вважається сняться порожні сни. Емоцій та переживань у них може бути багато, а от пророцтв — не дуже. Але якщо сон, що приснився на понеділок, яскравий і запам'ятовується, його можна спробувати розшифрувати. Можливо, він підкаже вирішення якогось дрібного життєвого завдання, але шукати в ньому глибокого вирішального сенсу не варто.

З понеділка на вівторок також сняться прості, а не віщі сни.

А от з вівторка на середу сни можуть збуватися. Причому досить швидко, протягом двох тижнів. Якщо сон зі знаком плюс, краще докласти максимум зусиль, щоб він втілився в реальності. А якщо негативний, навпаки, варто постаратися зробити так, щоб сновидіння не справдилося. По суті, вівторок — день вибору, коли доводиться вирішувати, хочете ви, щоб сон обернувся дійсністю чи ні.

Сни з середи на четвер найчастіше порожні. У цих снах, зазвичай немає пророцтв, зате є «дзвіночки», що стосуються вашого характеру, особистих якостей. Спробуйте розгадати, про що сигналізує психіка — це допоможе попрацювати з собою.

Сни з четверга на п'ятницю — віщі, заведено вважати у народі. П'ятниця вважається особливим днем - Страсної п'ятниці розіп'яли Ісуса Христа. Сновидіння збуваються в термін до трьох років.

З п'ятниці на суботу сняться звичайні сни. Розшифровувати їх — лише час гаяти. Але якщо у п'ятницю вам сниться романтично сюжет, він прямо натякає на стосунки з другою половинкою. Поганий сон «про кохання» не віщує нічого доброго.

Сновидіння з суботи на неділю може збутися до обіду. Події, які воно віщує, залежать від настрою сну. Суботній сон слід аналізувати уважніше. Він може справдитися вже до обіду. Крім того, кажуть, що сон, що приснився в суботу, може передбачити, що чекає на ваших близьких. Часто у суботу сняться страшні сни. Їх не треба боятися, але варто взяти до уваги.

Майте на увазі, що значення снів, так само як і астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками, а передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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