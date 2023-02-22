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Буданов розповів, скільки ракет виробляє Росія

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Буданов розповів, скільки ракет виробляє Росія

Фото: Associated Press

Окупанти зменшили кількість ворожих ракетних ударів.

Керівник українського ГУР Міноборони Кирило Буданов каже, що агресорка Росія виробляє протягом місяця 20 ракет. Саме тому спадає інтенсивність обстрілів України. 

Про це Буданов розповів в інтерв'ю Forbes Україна.

"У цілому за місяць вони виробляють інколи 20, інколи 22 ракети типу "Калібр". Це ті, які з моря пускають. Близько 15, інколи до 20 доходить, ракет типу "Х-101". Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується", - наголосив голова ГУР.

Буданов наголошує, що "спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім - раз на вісім днів, тепер - раз на десять днів, два тижні".

"Вони (армія РФ - Ред.) зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок", - заявив Кирило Буданов.

Нагадаємо, в ОК "Південь" наголошують, що масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.

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Дата публікації
Перегляди
2293
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