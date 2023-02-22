90% мобілізованих росіян вже на фронті – Буданов

Більшість чоловіків з РФ, яких мобілізували у першій хвилі, відправили на фронт.

Під час першої відкритої хвилі мобілізації Росія набрала трохи більше 316 000 тис. чоловіків і їх майже всіх одразу відправили на війну проти України без бойової підготовки.

Про це в інтервʼю Forbes розповів очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

"Тут питання: якщо в Росії все добре, і вони призвали ще 316 000, то для чого продовжувати мобілізацію? Значить, не все добре. Це наведе нас на простий висновок: скільки втрат у Російській Федерації? Ця цифра захмарна. Понад 90% одразу відправили. Їх ніхто не навчав, зразу на фронт", - розповів він.

За словами очільника ГУР, лише невеликий відсоток чоловіків пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення підрозділів, що зазнали втрат, вони всі на фронті.

Станом на 22 лютого ЗСУ ліквідували вже близько 145 060 солдатів армії Російської Федерації.

Нагадаємо, Буданов назвав головні на його думку три найбільші перемоги та поразки України на цьому етапі війни.

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