Буданов рассказал, сколько ракет производит Россия

Глава украинского ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорит, что агрессор Россия производит в течение месяца 20 ракет. Именно поэтому снижается интенсивность обстрелов Украины.

Об этом Буданов рассказал в интервью Forbes Украина.

"В общей сложности за месяц они производят иногда 20, иногда 22 ракеты типа "Калибр". Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит, ракет типа "Х-101". Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается" ", — подчеркнул глава ГУР.

Буданов отмечает, что "сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, затем – раз в восемь дней, теперь – раз в десять дней, две недели".

"Они (армия РФ – Ред.) уменьшают количество ракет и увеличивают временной промежуток", — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, в ОК "Юг" подчеркивают, что массированная атака российских оккупационных войск может прийтись на годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Может быть как массированная атака, так и комбинированная ракетная атака, а также возможные и точечные удары.

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