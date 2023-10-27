Які дні народження не можна святкувати, щоб уникнути бід і проблем

Який вік не варто святкувати, згідно з прикметами, та чому.

Хто не любить святкувати день народження? Зазвичай це один із найприємніших днів року – подарунки, веселощі, друзі, сюрпризи. Але як свідчать повір'я, кажуть астрологи та езотерики, не всі дати можна святкувати.

Які дні народження не треба святкувати, щоб не накликати біду

Не треба святкувати 9 років. Причина – цю дату пов'язують із поминками на дев'ятий день після смерті людини. Вважається, що протягом 9 днів душа людини ще перебуває в рідному домі, а на дев'ятий день його залишає. Тому цього дня влаштовують поминки, моляться, а в церкві правлять службу за померлого. Звідки й повір'я – не святкувати 9-ліття.

Причина – цю дату пов'язують із поминками на дев'ятий день після смерті людини. Вважається, що протягом 9 днів душа людини ще перебуває в рідному домі, а на дев'ятий день його залишає. Тому цього дня влаштовують поминки, моляться, а в церкві правлять службу за померлого. Звідки й повір'я – не святкувати 9-ліття. З давніх-давен вважалося, що цифра 13 має сакральне значення і приносить нещастя. Люди й досі вірять у прокляття п'ятниці, яка припадає на 13 число, в деяких країнах не ставлять цю цифру на квартирах, поверхах, будинках. Щоб уберегтися від усіляких бід, і рекомендують не святкувати 13 років.

має сакральне значення і приносить нещастя. Люди й досі вірять у прокляття п'ятниці, яка припадає на 13 число, в деяких країнах не ставлять цю цифру на квартирах, поверхах, будинках. Щоб уберегтися від усіляких бід, і рекомендують не святкувати 13 років. 33 роки не рекомендують святкуватипередусім чоловікам, тому що цю дату пов'язують з віком Христа. Саме у 33 роки Ісуса Христа розіп'яли, в цьому віці він прийняв мученицьку смерть заради всього людства. Вважається, що святкування 33 років може принести чоловікові багато невдач і проблем.

не рекомендують святкуватипередусім чоловікам, тому що цю дату пов'язують з віком Христа. Саме у 33 роки Ісуса Христа розіп'яли, в цьому віці він прийняв мученицьку смерть заради всього людства. Вважається, що святкування 33 років може принести чоловікові багато невдач і проблем. Напевно, найвідоміше повір'я – не святкувати 40 років. Вважається, що саме на 40 день душа померлого остаточно залишає землю. І цього дня організовують поминки за померлими. Не святкувати з розмахом 40-річчя рекомендують і астрологи, оскільки цей вік є кризовим.

Вважається, що саме на 40 день душа померлого остаточно залишає землю. І цього дня організовують поминки за померлими. Не святкувати з розмахом 40-річчя рекомендують і астрологи, оскільки цей вік є кризовим. Не така популярна, як 40-річчя для чоловіків, але й відома прикмета, що не можна святкувати 53 роки жінкам. Після 50 років жінки починають по-справжньому старіти. Не рекомендується святкувати день народження у 53 роки через те, що святкування швидкого старіння може прискорити цей процес.

Тепер ви знаєте, які дні народження краще не святкувати за народними прикметами й повір'ями та порадами астрологів, а вірити в це чи ні – вирішувати лише вам.

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