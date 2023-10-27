Ізраїль повідомив про ліквідацію командира ХАМАСу

ЦАХАЛ завдав понад 250 авіаударів по об'єктах в Секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що під час авіаудару по Сектору Гази вночі 27 жовтня вбила командира батальйону ХАМАС Західний Хан Юніс - Мадхата Мубашера.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

За даними ЦАХАЛ, Мубашер брав участь у снайперських атаках. Крім того, бойовик відповідав за використання вибухових пристроїв проти ізраїльських міст та військовослужбовців.

Крім того, ізраїльська армія повідомляє, що протягом минуло доби, 26 жовтня, вони завдали понад 250 авіаударів по об'єктах в Секторі Гази. Зазначається, серед цілей ізраїльської армії були тунелі ХАМАС, командні центри, позиції для запуску ракет і десятки оперативників.

Як повідомлялося, Ізраїль здійснив черговий рейд територією Сектора Гази. Зокрема, рейд біля району Шуджаія на сході міста Газа був здійснений піхотою, бойовою інженерією та бронетанковими силами, а прикриття з повітря забезпечували безпілотники ВПС Ізраїлю та бойові вертольоти.

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