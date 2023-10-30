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Данилов прокомментировал массовые беспорядки в Махачкале

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Данилов прокомментировал массовые беспорядки в Махачкале

Олексій Данілов. / Фото: Associated Press

Вероятно, стихийные акции будут расширять географию на территории РФ.

Массовые антиизраильские волнения в Махачкале в Дагестане, скорее всего, будут расширять географию на территории Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов говорит, что сейчас фиксируется тенденция официальной антиизраильской позиции со стороны политического руководства России.

"Диктатура, фашизм и российский нацизм всегда шагают рядом с антисемитизмом: события в Махачкале, объятия из ХАМАС, запрет деятельности СОХНУТ, грязные шутки Путина о евреях — набирающая силу тенденция официальной антиизраильской позиции Кремля", — подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, в России уже не может чувствовать себя в безопасности ни один еврей или гражданин Израиля. Более того, прогнозирует он, антиизраильские настроения в стране-агрессорке будут расти. Это может сопровождаться дальнейшими вспышками насилия в других городах и регионах.

"Начало в России черносотенских погромов — вопрос времени. Россия все равно ненавидит все народы, избирающие свободу", — отмечает он.

Как сообщалось, в результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек. Аэродром разгромлен.

Напомним, в последние дни на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, проходят антиизраильские акции, которые могут превратиться в настоящие еврейские погромы.

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Дата публикации
Просмотры
97
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