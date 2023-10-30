"Хаоса будет еще больше": Подоляк прокомментировал митинги против евреев в России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что к прокатившимся по Дагестану антиеврейским протестам в России привели предпосылки, которые были сформированы десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики в РФ, толерантность беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, и явное заигрывание с российскими планами "изменение мирового порядка".

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

"Просто сейчас пожинаем все более худшие плоды: укоренение ненависти к разным этническим группам с дальнейшими попытками их уничтожения; остаточное разрушение мировых институтов; медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом. Россия для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы. Потому что до сих пор считает демократический мир... слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии. Необходимо наконец-то принимать правильные решения. Нельзя оканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. Нельзя поощрять демонстративного убийцу. Нельзя оставлять РФ в нынешнем виде. Нельзя повторять 2008 и 2014 годы. Иначе хаоса будет еще больше...", — объяснил Подоляк.

Напомним, 29 октября, на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживает много мусульман, прошли антиизраильские акции. ТСН.ua собрал все, известно о массовых беспорядках (фото, видео).

Читайте также: