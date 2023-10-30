Росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині: деталі

У понеділок, 30 жовтня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Росіяни атакували судноремонтний завод.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Її ліквідували. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Крім того, постраждали двоє людей: чоловіка 1961 року народження та жінка 1966 року народження. Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні.

Як повідомлялося, зранку в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося про три потужні вибухи. Повітряна тривога лунала в регіоні від 08:33 до 08:55.

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