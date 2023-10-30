Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині: деталі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2308
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вдарили ракетами по судноремонтному заводі на Одещині: деталі

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Потерпіло двоє людей.

У понеділок, 30 жовтня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Росіяни атакували судноремонтний завод.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки виникла пожежа. Її ліквідували. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Крім того, постраждали двоє людей: чоловіка 1961 року народження та жінка 1966 року народження. Потерпілих у стані середньої тяжкості  шпиталізували до лікарні.

Як повідомлялося, зранку в Одесі пролунали вибухи. Повідомлялося про три потужні вибухи. Повітряна тривога лунала в регіоні від 08:33 до 08:55.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2308
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація