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В Одесі пролунали вибухи

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В Одесі пролунали вибухи

Фото: Associated Press

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У понеділок, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють місцеві медіа та Телеграм-канали. 

"В Одесі пролунав вибух. В Одесі вдруге було чутно вибух", - повідомляє "Суспільне".

Тим часом "Думская" інформує про три вибухи у місті. Зазначається, що вони потужні.

В Одеській області тривогу було оголошено о 08:33. Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях. "Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння", - повідомили у Командуванні ПС.

Своєю чергою, в ОВА про вибухи не повідомляють, втім, просять людей не нехтувати власною безпекою.

"Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - наголошує голова ОВА Олег Кіпер. 

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