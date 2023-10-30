В Одессе раздались взрывы: что известно

В понедельник, 30 октября, в Одессе раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа и телеграммы-каналы.

"В Одессе раздался взрыв. В Одессе второй раз был слышен взрыв", — сообщает "Суспільне".

Тем временем "Думская" информирует о трех взрывах в городе. Указывается, что они мощные.

В Одесской области тревога была объявлена в 08:33. Воздушные силы просят людей находиться в укрытиях. "Одесская область – угроза применения баллистического вооружения", — сообщили в Командовании ПС.

В свою очередь, в ОВА о взрывах не сообщают, впрочем, просят людей не пренебрегать собственной безопасностью.

"Одесский район, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — подчеркивает глава ОВА Олег Кипер.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что, по предварительной информации, Одесса и окрестности были атакованы шестью "Ониксами".

"Атакованный судоремонтный завод под Одессой", - написал он.

Как сообщалось, ночью во время воздушной тревоги на Хмельнитчине произошли взрывы. Отмечается, что на небе над областью силы ПВО сбили российские дроны.

Кроме того, в Днепре раздались взрывы. Тревога в области продолжалась 01:34 – 02:25. ПС предупреждали о ракетной опасности.

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