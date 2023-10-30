Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чому Білорусь подовжує військові навчання: Наєв розкрив хитрощі Лукашенка

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чому Білорусь подовжує військові навчання: Наєв розкрив хитрощі Лукашенка

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

На кордоні із Білоруссю зосереджені близько 2 тис. військових.

Білорусь від початку повномасштабного вторгнення у 79-й раз подовжила військові навчання із РФ поблизу кордону України для того, щоб легітимізувати присутність російських військових у прикордонних районах.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною", - вважає він.

За його словами, загальна кількість солдат від Волинської до Чернігівської областей становить близько 1800 осіб. 

"Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині білорусі", - зазначив Наєв. 

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко зробив заяву про Третю світову війну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація