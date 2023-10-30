Чому Білорусь подовжує військові навчання: Наєв розкрив хитрощі Лукашенка

На кордоні із Білоруссю зосереджені близько 2 тис. військових.
Білорусь від початку повномасштабного вторгнення у 79-й раз подовжила військові навчання із РФ поблизу кордону України для того, щоб легітимізувати присутність російських військових у прикордонних районах.
Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.
"Замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною", - вважає він.
За його словами, загальна кількість солдат від Волинської до Чернігівської областей становить близько 1800 осіб.
"Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині білорусі", - зазначив Наєв.
Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко зробив заяву про Третю світову війну.
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