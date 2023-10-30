Чому Білорусь подовжує військові навчання: Наєв розкрив хитрощі Лукашенка

На кордоні із Білоруссю зосереджені близько 2 тис. військових.

Білорусь від початку повномасштабного вторгнення у 79-й раз подовжила військові навчання із РФ поблизу кордону України для того, щоб легітимізувати присутність російських військових у прикордонних районах.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Також читайте Брав участь у боях за Ірпінь та Херсон: в Україні загинув білоруський доброволець

"Замість прийняття правового рішення президентом Лукашенко щодо застосування військової організації, що визначено їхнім законодавством, вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони закріплюють присутність зс рб у прикордонних районах з Україною", - вважає він.

За його словами, загальна кількість солдат від Волинської до Чернігівської областей становить близько 1800 осіб.

"Ці відповідні батальйони мають на озброєнні броньовану техніку, а також деякі артилерійські підрозділи. Більша частина військ перебуває у глибині білорусі", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко зробив заяву про Третю світову війну.

Читайте також: