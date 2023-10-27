Брав участь у боях за Ірпінь та Херсон: в Україні загинув білоруський доброволець

В Україні загинув білоруський доброволець Павло Горбач із позивним "Борт". Захисник брав участь у звільненні Ірпеня та Херсона.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Також про смерть солдата у своїх акаунтах повідомили його друзі в Instagram. За їхніми словами, востаннє він з'являвся в Telegram цього тижня.

Що відомо про добровольця

Як зазначають у виданні, Павло Горбач народився 10 січня 1992 року. від 2012 до 2015 року він працював за контрактом у білоруській армії, мав звання старшого офіцера. У Білорусії Горбача засудили за протизаконні зв'язки, він відбував "хімію" (вид покарання – ред.). Він хотів оскаржити цей вирок, адже мав усі документи на руках.

Чоловік брав активну участь у білоруських протестах 2020 року, проте був змушений залишити країну, щоб уникнути кримінального переслідування. Він влаштувався водієм вантажівки у Польщі.

Горбач поїхав до України на початку повномасштабного вторгнення разом зі своїм другом Дмитром "Терором" Апаносовичем. У березні 2022 року бійці брали участь у боях в Ірпені Київської області, де був смертельно поранений Апаносович. Обидва друга загинули, борючись за правду й відстоюючи свободу.

Нагадаємо, у квітні на фронті загинув доброволець з Білорусі Ляшук Данііл з позивним "Моджахед".

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