Відомий український співак прокоментував свій "п'яний виступ" в Одесі

Лідер українського гурту "Корупція" Міша Крупін вперше прокоментував інцидент, що стався в Одесі, коли він напідпитку вийшов на сцену.

Музикант розмістив пост на сторінці в Instagram, в якому повідомив, що не збирається завершувати музичну кар'єру, як про це раніше говорили. Також Крупін наголосив, що він вибачився за ту ситуацію.Співак також зізнався, що зараз серйозно займається своїм психологічним та фізичним станом. Невдовзі артист пообіцяв порадувати прихильників новими піснями і концертами.

"Я не завершую кар'єру а навпаки продовжую писати пісні з новою силою та люттю. Те що сталося, то сталося. Я вибачився. Всім хто мене підтримав в цей час, - я дуже-дуже дякую. Всі, хто не підтримав, а засудив, - йдіть нах*й, святоши й*бані. Зараз я серйозно займаюсь своїм психологічним та фізичним станом. І ніхто та ніщо мене вже не зупинить. Чекайте нових пісень та нових епічних концертів", - сказав Крупін.

Міша Крупін / Фото: instagram.com/mishakrupin1

Нагадаємо, що не так давно Міша Крупін виступав в одному з ресторанів в Одесі. Він вийшов на сцену на підпитку. Музикант цього не приховував, а чесно зізнався, що його "набухали". За деякий час артист вибачився за свою поведінку і тоді ж заявив, що ставить кар'єру на паузу.

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