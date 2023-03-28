Скільки білорусів воюють проти України: генерал запасу СБУ назвав цифру

Громадяни Білорусі беруть участь у бойових діях проти України ще від 2014 року, проте їхня кількість незначна. Зараз загальна кількість білорусів, які воюють проти України на боці РФ, не перевищує тисячі осіб.

Про це заявив військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, інформує FREEДОМ.

Ягун зазначив, що, за інформацією білоруської опозиції, приблизно 100 громадян Білорусі вже загинули у складі ПВК “Вагнер”.

"І якщо інтерпретувати цю кількість загиблих на тих, які взагалі можуть брати участь у бойових діях, їхня кількість не перевищує тисячі осіб на всю Білорусь. Десь такий підрахунок. Основна маса — це колишні військові, які не знайшли себе “на гражданці”, повірили романтиці якихось безглуздих військових чоловічих стосунків, ось вирішили себе проявити на фронті. Як сказали представники Білорусі, для того, щоб заробити 300-400 доларів, це дуже велика сума для Білорусі, а тут пропонують до тисячі доларів на місяць і ще якісь речі. Ось деякі люди погоджуються”, — сказав генерал запасу СБУ.

За його словами, у відсотковому відношенні людей, які готові воювати проти України, в армії Білорусі близько 3%.

Також Ягун прокоментував заяву Міноборони Білорусі про формування нового зенітно-ракетного полку, який розташовуватиметься приблизно за 60 кілометрів від України. На думку експерта, це не наступальний підрозділ.

"Він покликаний начебто захищати небо Білорусі. Єдине, що треба розуміти, що використання, наприклад, зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400 для обстрілу прикордонних міст України стало практикою в Росії, тому що вони мають величезну кількість цих ракет і використовують їх не за призначенням лише через те, що озброєння не вистачає для наступальних якихось там дій. Тому, ну, будемо мати на увазі, що такий підрозділ за 60 кілометрів від українського кордону сформований і розгорнутий”, — підсумував військовий експерт.

Зазначимо, що в Україна на нашому боці проти російський окупантів воює значна частина білоруських добровольців. Зокрема, це полк імені Кастуся Калиновського. Він є частиною Інтернаціонального легіону, бійці якого вступили в бій ще на Київщині. Наприкінці минулого року білоруські добровольці України створили ще одне військове формування "Білоруський Добровольчий Корпус".

Нагадаємо, 24 березня диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. На думку військового експерта Олександра Коваленка, російська ядерна зброя може опинитися не лише в Білорусі, але й у Сирії.

ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів, якими будуть наслідки заяви Путіна.

Читайте також: