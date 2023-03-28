В Україні здорожчали огірки: яка вартість

На українських ринках та в магазинах здорожчали тепличні огірки. Підвищений попити спостерігається на тлі досить обмеженої пропозиції.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Тепличні комбінати відвантажували огірок по 80-140 грн за один кг. Наголошується, що середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього тижня.

Представники комбінатів пояснюють здорожчання кількома факторами. Зокрема, зростанню цін сприяє помітне скорочення пропозиції огірка, а також зменшення імпорту з Туреччини.

Аналітики наголосили, що вартість тепличного огірка на ринку зараз вже в середньому в 1,5 раза вища, ніж в такий період 2022-го. Учасники ринку впевнені, що незабаром овоч може знову здешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка після покращення погодних умов.

Нагадаємо, в Україні знизилася ціна на гречку. Кілограм крупи коштує 59-76 грн - майже на шість гривень менше від середньомісячної ціни лютого. Тоді гречка коштувала 66,16 грн.

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