В Украине подорожали огурцы: какая стоимость

В скором времени продукция может начать удешевление.
На украинских рынках и в магазинах подорожали тепличные огурцы. Повышенный спрос наблюдается на фоне довольно ограниченного предложения.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Тепличные комбинаты отгружали огурец по 80-140 грн. за один кг. Отмечается, что в среднем на 15% дороже, чем в конце предыдущей недели.
Представители комбинатов объясняют удорожание несколькими факторами. В частности, рост цен способствует заметному сокращению предложения огурца, а также уменьшению импорта из Турции.
Аналитики подчеркнули, что стоимость тепличного огурца на рынке сейчас уже в среднем в 1,5 раза выше, чем в такой период 2022-го. Участники рынка уверены, что в скором времени овощ может снова подешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца после улучшения погодных условий.
Напомним, в Украине снизилась цена на гречку. Килограмм крупы стоит 59-76 грн — почти на шесть гривен меньше среднемесячной цены февраля. Тогда гречка стоила 66,16 грн.
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