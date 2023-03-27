В Украине резко подешевела популярная крупа: сравнение цен

В отдельных сетях супермаркетов гречку продают по цене от 53,9 грн/кг.

В Украине резко снизилась цена на гречку. На 27 марта килограмм крупы стоит 59-76 гривен. Это почти на шесть гривен меньше среднемесячной цены февраля. Тогда гречка стоила 66,16 грн.

Об этомсообщает "Минфин".

По его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по цене от 53,9 грн./кг (Metro) до 76,4 грн./кг (Varus).

Цена на гречиху снижается в течение 7 месяцев подряд. В последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Дальше стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (дешевле на 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (подешевела на 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (дешевле на 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (подешевела на 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,4 грн (дешевле на 4,45 грн);

февраль – до 66,16 (подешевела на 3,23 грн).

Цены на гречку в Украине снижаются, в частности, из-за хорошего урожая. По данным Минагрополитики, еще к середине ноября ее было намолочено 156 тыс. тонн.

Как отметил первый заместитель главы министерства Тарас Высоцкий, ежегодная потребность украинцев в гречке составляет 100-110 тыс. тонн.

"Соответственно Украина полностью обеспечит себя гречкой, еще и сформирует резерв", — отметил он.

В то же время цены на продукты в Украине растут. Лук уже стоит 70 гривен за килограмм, а огурцы дороже банан.

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