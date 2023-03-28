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Видавництво "Ранок" повністю відновило роботу логістичного центру Новини компаній

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Час на прочитання
1 хв
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Видавництво "Ранок" повністю відновило роботу логістичного центру

Після бомбардувань складу видавництва на початку широкомасштабного вторгнення вдалося евакуювати кілька мільйонів книжок.

Наразі відновлено всі логістичні ланцюжки, обслуговування клієнтів задубльовано на кількох майданчиках заради безпеки. Основний склад зберігання продукції переміщено до Львова. 

Щодня кілька тисяч споживачів сайту видавництва отримують посилки з книжками для учнів, дошкільнят, батьків. 

Цифри та факти:

  • - Термін виконання замовлення по Україні не більше 4 діб. Для закордонних замовників - 7-14 днів. 
  • - Щодня в березні виходить з друку - 4-5 нових назв і додруківок. 
  • - Для першого класу підготовлено 16 оновлених підручників на конкурс. 
  • - Для шостого класу - 17 нових підручників для конкурсного відбору вчителями. Вибір школами розпочинається незабаром. 

На фото - оновлені логістичні потужності видавництва "Ранок". Фотографії зроблені за 5 хвилин до початку робочого дня.

Дата публікації
Перегляди
204
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