Участвовал в боях за Ирпень и Херсон: в Украине погиб беларуский доброволец

В Украине погиб беларуский доброволец Павел Горбач с позывным "Бортом". Защитник участвовал в освобождении Ирпеня и Херсона.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Также о смерти солдата в своих аккаунтах сообщили его друзья в Instagram. По их словам, в последний раз он появлялся в Telegram на этой неделе.

Что известно о добровольце

Как отмечают в издании, Павел Горбач родился 10 января 1992 года. С 2012 по 2015 год он работал по контракту в белорусской армии, имел звание старшего офицера. В Беларуси Горбача осудили за противозаконные связи, он отбывал "химию" (вид наказания – ред.). Он хотел обжаловать этот приговор, потому что имел все документы на руках.

Мужчина активно участвовал в белорусских протестах 2020 года, однако был вынужден покинуть страну, чтобы избежать уголовного преследования. Он устроился водителем грузовика в Польше.

Горбач поехал в Украину в начале полномасштабного вторжения вместе со своим другом Дмитрием "Террором" Апаносовичем. В марте 2022 бойцы участвовали в боях в Ирпене Киевской области, где был смертельно ранен Апаносович. Оба друга погибли, борясь за правду и отстаивая свободу.

Напомним, в апреле на фронте погиб доброволец из Беларуси Ляшук Даниил с позывным "Моджахед".

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