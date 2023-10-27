В Україні повідомили про підозру голову НСЗУ: стали відомі подробиці

В Україні слідчі повідомили про підозру голову Національної служби здоров’я. Посадовиця звинувачується у службовій недбалості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як стало відомо, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним зі спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

“За результатами виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися. Голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору. Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 мільйони гривень на оплату послуг, які не надавалися”, - зазначили в Офісі генпрокурора.

Вже під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в Україні засудили зрадника, який перейшов на бік окупантів та обстрілював ЗСУ під Бахмутом.

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