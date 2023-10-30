Почему Беларусь продлевает военные учения: Наев раскрыл уловки Лукашенко

На границе с Беларусью сосредоточено около 2 тыс. военных.
Беларусь с начала полномасштабного вторжения в 79-й раз продлила военные учения из РФ вблизи границы Украины с тем, чтобы легитимизировать присутствие российских военных в приграничных районах.
Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.
"Вместо принятия правового решения президентом Лукашенко относительно применения военной организации, которое определено их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и обучение. Таким образом они закрепляют присутствие СРБ в приграничных районах с Украиной", — считает он.
По его словам, общее количество солдат от Волынской до Черниговской областей составляет около 1800 человек.
"Эти соответствующие батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси", — отметил Наев.
Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сделал заявление о Третьей мировой войне.
Читайте также: