Почему Беларусь продлевает военные учения: Наев раскрыл уловки Лукашенко

На границе с Беларусью сосредоточено около 2 тыс. военных.

Беларусь с начала полномасштабного вторжения в 79-й раз продлила военные учения из РФ вблизи границы Украины с тем, чтобы легитимизировать присутствие российских военных в приграничных районах.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

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"Вместо принятия правового решения президентом Лукашенко относительно применения военной организации, которое определено их законодательством, они постоянно продолжают тренировки и обучение. Таким образом они закрепляют присутствие СРБ в приграничных районах с Украиной", — считает он.

По его словам, общее количество солдат от Волынской до Черниговской областей составляет около 1800 человек.

"Эти соответствующие батальоны имеют на вооружении бронированную технику, а также некоторые артиллерийские подразделения. Большая часть войск находится в глубине Беларуси", — отметил Наев.

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сделал заявление о Третьей мировой войне.

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