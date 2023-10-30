Кубок України: де дивитися Вікторія – Шахтар, Чорноморець – Зоря та інші матчі 1/4 фіналу

Чвертьфінальна стадія національного кубка розтягнеться на три ігрові дні.

Від 30 жовтня до 2 листопада відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Боротьбу за трофей продовжують вісім клубів: донецький "Шахтар", "Олександрія", "Вікторія" (Суми), житомирське "Полісся", київська "Оболонь", одеський "Чорноморець", полтавська "Ворскла" та луганська "Зоря".

Розпочнеться чвертьфінальна стадія у понеділок матчем "Вікторія" – "Шахтар". Сумський клуб є єдиним представником Першої ліги, якому вдалося дістатися цього етапу національного кубка. Всі інші команди виступають в елітному дивізіоні (УПЛ).

На середу заплановано поєдинок "Чорноморець" – "Зоря". Ще два матчі будуть зіграні у четвер: "Полісся" – "Олександрія" та "Оболонь" – "Ворскла".

Розклад трансляцій матчів 1/4 фіналу Кубка України

Понеділок, 30 жовтня

15:00 "Вікторія" – "Шахтар" YouTube-канал ФК "Вікторія"

Середа, 1 листопада

15:00 "Чорноморець" – "Зоря" YouTube-канал CHORNOMORETS TV (за спонсорською передплатою 35 грн)

Четвер, 2 листопада

15:00 "Полісся" – "Олександрія" YouTube-канал ФК "Полісся"

17:00 "Оболонь" – "Ворскла" Київстар ТБ (XSPORT), YouTube-канал ФК "Оболонь"

Додамо, що останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

Зазначимо, що захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу команда Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

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