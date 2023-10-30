В Ровно зафиксировали смерть от лептоспироза – впервые за 7 лет

В последний раз смертельный случай в Ровенской области регистрировали семь лет назад.

В Ровно в октябре 2023 года от лептоспироза скончался мужчина. В последний раз смертельный случай в области регистрировали в 2016 году.

Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.

"В ходе эпидрасследования было установлено, что вероятным фактором заражения стало употребление немытых овощей и фруктов, обсемененных стулом зараженных мышевидных",- сообщили специалисты.

Всего в 2023 году зарегистрировали четыре случая заболевания лептоспирозом в Дубенском и Ровенском районах, это на два случая меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Что такое лептоспироз

Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, источником возбудителя которого являются инфицированные животные (больные или носители) – преимущественно мелкие млекопитающие. Устаревшее название этого заболевания – водяная лихорадка, потому что заражение происходит во время активного отдыха на воде, рыбалки, купания или работы у открытых водоемов.

От человека к человеку заболевание не передается.

Симптомы лептоспироза

лихорадка;

боли в мышцах;

покраснение глаз;

увеличение лимфатических узлов.

Как уберечься от лептоспироза

проводить дератизацию в жилых и подсобных хозяйственных помещениях;

купаться в специально отведенных местах;

при выполнении полевых работ, рыбалке, охоте, уходе за больным скотом соблюдать правил личной гигиены – использовать резиновые сапоги, перчатки, одежду из плотного материала;

тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением;

утилизировать продукты животного происхождения (в т.ч. мясо и молоко) от животных, больных лептоспирозом.

Напомним, в Винницкой области произошла вспышка гепатита А.

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