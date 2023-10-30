В Ровно зафиксировали смерть от лептоспироза – впервые за 7 лет

В последний раз смертельный случай в Ровенской области регистрировали семь лет назад.
В Ровно в октябре 2023 года от лептоспироза скончался мужчина. В последний раз смертельный случай в области регистрировали в 2016 году.
Об этом сообщили в Ровенском областном центре контроля и профилактики болезней.
"В ходе эпидрасследования было установлено, что вероятным фактором заражения стало употребление немытых овощей и фруктов, обсемененных стулом зараженных мышевидных",- сообщили специалисты.
Всего в 2023 году зарегистрировали четыре случая заболевания лептоспирозом в Дубенском и Ровенском районах, это на два случая меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Что такое лептоспироз
Лептоспироз – опасное инфекционное заболевание, источником возбудителя которого являются инфицированные животные (больные или носители) – преимущественно мелкие млекопитающие. Устаревшее название этого заболевания – водяная лихорадка, потому что заражение происходит во время активного отдыха на воде, рыбалки, купания или работы у открытых водоемов.
От человека к человеку заболевание не передается.
Симптомы лептоспироза
- лихорадка;
- боли в мышцах;
- покраснение глаз;
- увеличение лимфатических узлов.
Как уберечься от лептоспироза
- проводить дератизацию в жилых и подсобных хозяйственных помещениях;
- купаться в специально отведенных местах;
- при выполнении полевых работ, рыбалке, охоте, уходе за больным скотом соблюдать правил личной гигиены – использовать резиновые сапоги, перчатки, одежду из плотного материала;
- тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением;
- утилизировать продукты животного происхождения (в т.ч. мясо и молоко) от животных, больных лептоспирозом.
Напомним, в Винницкой области произошла вспышка гепатита А.
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