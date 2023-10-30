Прогноз погоди на 31 жовтня: в Україні буде тепло, але місцями - дощ

У вівторок, 31 жовтня, погода в Україні потішить теплом. Втім, синоптики прогнозують пориви вітру у деяких регіонах та місцями - невеликі опади.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. На півдні країни вночі та вранці подекуди туман. В Карпатах місцями пориви вітру будуть 19-24 м/с.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +7-12°. У східних областях ніч буде теплішою- +4-9°. Вдень на території України стовпчик термометрів покажуть +15-20° На півдні країни повітря прогріється до +24°.

Прогноз погоди в Україні на 31 жовтня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині та в столиці у вівторок - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі в області становитиме +7-12°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15-20°. У Києві вночі прогнозують +10-12°, а вдень +18-20°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою в Україні буде погода у листопаді. За її словами, відчутно ж погода зміниться з 7 листопада - переважати буде вже сезонна погода.

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