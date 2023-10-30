У Кремлі вважають заворушення в аеропорту Махачкали в Дагестані наслідком "дій ззовні".
Російського президента Володимира Путіна вчергове впіймали на брехні. Зокрема, кремлівський диктатор ще 2016 року закликав євреїв рятуватися від антисемітизму в Росії.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Мережі.
Він зазначив, що сьогодні антисемітизм у РФ став фактично генеральною лінією партії, а влада деяких регіонів заохочує єврейські погроми.
"Путін, як завжди, обдурив. Навіть євреїв обдурив", - написав журналіст.
Що передувало
У неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців, дехто був із прапорами Палестини, захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю. Протестувальники увірвалися до митно-прикордонної зони летовища й навіть вибігли на злітно-посадкову смугу.
Тим часом у Кремлі вважають заворушення в аеропорту Махачкали в Дагестані наслідком "дій ззовні". Диктатор Володимир Путін проведе велику нараду через масовий погром із пошуком євреїв на летовищі.
Експерти зазначають, що антисемітські виступи в Дагестані, які призвели до погрому в аеропорту Махачкали, — спроба каналізувати протестні настрої, властиві цьому російському регіону.