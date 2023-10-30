У Кремлі вважають заворушення в аеропорту Махачкали в Дагестані наслідком "дій ззовні".

Російського президента Володимира Путіна вчергове впіймали на брехні. Зокрема, кремлівський диктатор ще 2016 року закликав євреїв рятуватися від антисемітизму в Росії.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у Мережі.

Він зазначив, що сьогодні антисемітизм у РФ став фактично генеральною лінією партії, а влада деяких регіонів заохочує єврейські погроми.

"Путін, як завжди, обдурив. Навіть євреїв обдурив", - написав журналіст.

Путіна знову впіймали на брехні

Що передувало

У неділю ввечері, 29 жовтня, до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців, дехто був із прапорами Палестини, захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю. Протестувальники увірвалися до митно-прикордонної зони летовища й навіть вибігли на злітно-посадкову смугу.

Тим часом у Кремлі вважають заворушення в аеропорту Махачкали в Дагестані наслідком "дій ззовні". Диктатор Володимир Путін проведе велику нараду через масовий погром із пошуком євреїв на летовищі.

Експерти зазначають, що антисемітські виступи в Дагестані, які призвели до погрому в аеропорту Махачкали, — спроба каналізувати протестні настрої, властиві цьому російському регіону.

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