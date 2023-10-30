Берислав на Херсонщині залишився без електрики: що відомо

У понеділок, 30 жовтня, Берислав у Херсонській області залишився без електропостачання. Причина відключення світла - російський обстріл.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Берислав залишився без електропостачання", - йдеться у його повідомленні.

За словами голови ОВА, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці визначають ступінь пошкодження. Прокудін наголошує, що невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло.