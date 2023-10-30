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Берислав на Херсонщині залишився без електрики: що відомо

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Берислав на Херсонщині залишився без електрики: що відомо

Генератор. / Фото: УНІАН

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У понеділок, 30 жовтня, Берислав у Херсонській області залишився без електропостачання. Причина відключення світла - російський обстріл. 

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Через російський обстріл Берислав залишився без електропостачання", - йдеться у його повідомленні.

За словами голови ОВА, російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури. Наразі фахівці визначають ступінь пошкодження. Прокудін наголошує, що невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло.

 

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Дата публікації
Перегляди
97
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