В Кремле считают беспорядки в аэропорту в Махачкале в Дагестане следствием "действия извне".
Российского президента Владимира Путина в очередной раз поймали на лжи. В частности, кремлевский диктатор еще в 2016 году призвал евреев спасаться от антисемитизма в России.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Сети.
Он отметил, что сегодня антисемитизм в РФ стал фактически генеральной линией партии, а власти некоторых регионов поощряют еврейские погромы.
"Путин как всегда обманул. Даже евреев обманул", – написал журналист.
Что предшествовало
В воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тыс. разъяренных местных дагестанцев, некоторые были с флагами Палестины, захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля. Протестующие ворвались в таможенно-пограничную зону аэродрома и даже выбежали на взлетно-посадочную полосу.
Тем временем в Кремле считают по аварии в аэропорту в Махачкале в Дагестане следствием "действия извне". Диктатор Владимир Путин проведет большое совещание по массовому погрому с поиском евреев на аэродроме.
Эксперты отмечают, что антисемитские выступления в Дагестане, которые привели к погрому в аэропорту Махачкалы, — попытка канализировать протестные настроения, свойственные этому российскому региону.