В Кремле считают беспорядки в аэропорту в Махачкале в Дагестане следствием "действия извне".

Российского президента Владимира Путина в очередной раз поймали на лжи. В частности, кремлевский диктатор еще в 2016 году призвал евреев спасаться от антисемитизма в России.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Сети.

Он отметил, что сегодня антисемитизм в РФ стал фактически генеральной линией партии, а власти некоторых регионов поощряют еврейские погромы.

"Путин как всегда обманул. Даже евреев обманул", – написал журналист.

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Что предшествовало

В воскресенье вечером, 29 октября, до 1,5 тыс. разъяренных местных дагестанцев, некоторые были с флагами Палестины, захватили аэропорт Махачкалы в поисках евреев, якобы прилетевших из Израиля. Протестующие ворвались в таможенно-пограничную зону аэродрома и даже выбежали на взлетно-посадочную полосу.

Тем временем в Кремле считают по аварии в аэропорту в Махачкале в Дагестане следствием "действия извне". Диктатор Владимир Путин проведет большое совещание по массовому погрому с поиском евреев на аэродроме.

Эксперты отмечают, что антисемитские выступления в Дагестане, которые привели к погрому в аэропорту Махачкалы, — попытка канализировать протестные настроения, свойственные этому российскому региону.

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