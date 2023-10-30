Действия извне: у Путина прокомментировали погром в Махачкале

В Кремле считают беспорядки в аэропорту в Махачкале в Дагестане следствием "действия извне". Диктатор Владимир Путин проведет большое совещание по массовому погрому с поиском евреев на аэродроме.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские средства массовой пропаганды.

По его словам, Путин по горячим следам событий в Махачкале проведет вечером 30 октября большое совещание, на котором обсудит попытки Запада расколоть российское общество.

"Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события являются результатом действия извне. Конечно, на фоне ужасных кадров гибели детей в Секторе Газа недоброжелателям очень легко провоцировать людей", — высказался представитель Путина.

Впрочем, Песков не прокомментировал меры, которые могут быть предприняты в отношении участников событий в Махачкале.

Напомним, 29 октября местные жители прорвались в аэропорт Махачкалы. Они выкрикивали антисемитские лозунги и намеревались обыскать пассажиров рейса, который должен был прилететь из Тель-Авива. В результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов, предварительно до 6 ноября.

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