У Кремлі вважають заворушення в аеропорту в Махачкали в Дагестані наслідком "дії ззовні". Диктатор Володимир Путін проведе велику нараду через масовий погром з пошуком євреїв на летовищі.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

З його слів, Путін по гарячих слідах подій у Махачкалі проведе ввечері 30 жовтня велику нараду, на якій обговорить "спроби Заходу розколоти російське суспільство".

"Добре відомо і очевидно, що вчорашні події є результатом дії ззовні. Звичайно, на тлі жахливих кадрів загибелі дітей у Секторі Гази недоброзичливцям дуже легко провокувати людей", - висловився представник Путіна.

Втім, Пєсков не прокоментував заходи, які можуть бути вжиті щодо учасників подій у Махачкалі.

Нагадаємо, 29 жовтня місцеві мешканці прорвався до аеропорту Махачкали. Вони вигукували антисемітські гасла та мали намір обшукати пасажирів рейсу, який мав прилетіти з Тель-Авіва. Внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 осіб. Аеропорт Махачкали закрито на приймання повітряних суден, попередньо до 6 листопада.

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