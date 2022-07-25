Президент змінив командувача Сил спецоперацій

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 липня, звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка.

Раніше Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, Григорій Галаган став командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Під час його призначення президент казав, що Сили спецоперацій мають більше боротися з недопущенням провокацій з боку бойовиків, вживати превентивних заходів і адекватно реагувати на провокації противника.

Довідка: Сили спеціальних операцій - це окремий рід військ Збройних сил України. Їх залучають до проведення інформаційно-психологічних операцій, боротьби з тероризмом, заходів щодо захисту життя громадян і державних об'єктів, захисту суверенних прав України.

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