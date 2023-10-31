Чем отличаются спецоперации России и Украины: генерал Хоренко объяснил

Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко рассказал, чем отличаются спецоперации России и Украины. По его словам, украинские военные работают на оперативном и стратегическом уровнях.

В интервью ТСН Хоренко рассказал, что ССО атакуют врага на земле, воде и в небе. А также достают в российские штабы.

"Удар, который вместе с Силами обороны мы наносили по штабу военно-морского флота, также дает свои результаты. Управляющий, высший офицерский состав был уничтожен. Для нас удары по их аэродромам – это стало обыденностью. Здесь и нанесение ударов по аэродрому в Саках, Мелитополе, Луганске, Бердянске. Потери противника очевидны, велики для них", – рассказал Хоренко.

Прежде всего, по словам командующего ССО ВСУ, нужно понимать, что мы работаем не так, как ССО России.

"Мы уже работаем на довольно других уровнях, на оперативных, стратегических уровнях, уничтожаем боевой, логистический потенциал и работаем на большую глубину, где труднее реализоваться, чем даже не на линии не столкновения. Их много подразделений работает на линии государственной границы. Я считаю, это не тот уровень, на котором они должны работать. И это показывает, что там, где мы работаем, на таком уровне, они боятся. Это страх. А по шлейфу страха мы их всегда найдем", – рассказал Хоренко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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