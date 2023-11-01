Військові ЗСУ створили танк "Франкенштейн" з частин різних модифікацій підбитої техніки РФ – відео

4-та танкова бригада ЗСУ створила танк "Франкенштейн" з частин різних моделей російських танків. Йдеться про український танк Т-72, для виробництва якого використовували частини щонайменше трьох машин.

Про це пише оглядач Девід Екс у матеріалі для американського видання Forbes.

За словами журналіста, танк "Франкенштейн" поєднує у собі вежу від Т-72Б1, корпус від Т-72Б3 та провідне колесо від Т-62.

"Деякі з батальйонів мають Т-72АМТ: Т-72А кінця 1970-х років, які Україна значно модернізувала в 1990-х роках. Інші мають Т-72М1, Т-72, оскільки Радянський Союз та інші країни Варшавського договору вдосконалили додаткову броню", - йдеться у матеріалі.

Загалом Україна отримала або незабаром має отримати понад 400 танків Т-72 усіх моделей від своїх іноземних союзників.

"Оскільки втрати найкращих танків західного зразка, особливо Leopard 2, зростають, стає все більш імовірним, що Києву знадобляться ще сотні Т-72, щоб замінити близько 500 танків, які він втратив, а також озброїти нові бригади", - пише журналіст.

Крім отримання сотень Т-72 від своїх союзників, Україна також захопила в Росії сотні Т-72, а також сотні Т-90, Т-80 і Т-62. Багато з цих танків отримали пошкодження.

Українські техніки об'єднали пошкоджені російські танки і виготовили єдиний танк з вежею Т-72Б1, корпусом Т-72Б3 і одним опорним колесом Т-62.

Цей "Франкентанк" з’явився на передовій у березні.

"По суті, Франкентанк – це Т-72Б1 із застарілими засобами керування вогнем цього варіанту та 125-міліметровою основною гарматою 2А46М, але з модернізованим дизельним двигуном B3 потужністю 860 кінських сил замість менш потужного дизеля B1 потужністю 780 кінських сил. Він потворний і дивний, і, ймовірно, менш потужний, ніж найкращі Т-72АМТ 4-ї бригади, але більш потужний, ніж його Т-72М1", - резюмує Девід Екс.

Нагадаємо, військові з передової розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку.

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