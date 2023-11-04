Макрон закликав припинити удари по Сектору Гази

Також лідер Франції заявив про необхідність надати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу.

Президент Франції Емануель Макрон заявив, що на полях Паризького мирного форуму буде проведено гуманітарну конференцію стосовно ситуації у Секторі Гази.

Також читайте ЦАХАЛ оточив Газу з трьох сторін - CNN

Про це інформує TF1.

Він заявив, що у заході візьмуть участь представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу.

"Боротьба з тероризмом за жодних обставин не виправдовує жертв серед цивільного населення", - підкреслив президент Франції.

Крім того, ані закликав уникати невибіркових атак на цивільне населення, задля боротьби з тероризмом.

"Це означає припинення бомбардувань цивільного населення і надання гуманітарного доступу. Потім ми повинні дати політичну віддушину законним вимогам палестинського народу", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США будуть тиснути на Ізраїль для паузи у війні з ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін уклав таємну угоду з бойовиками ХАМАС.

Читайте також: