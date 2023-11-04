ЦАХАЛ оточив Газу з трьох сторін - CNN

Ізраїльскі військові знищують наземну і підземну інфраструктуру терористів і ліквідують терористів.

Супутникові знімки вказують на те, що ізраїльські військові продовжують операцію з оточення міста Газа.

Про це інформує CNN.

"Аналіз знімків, проведений CNN, допомагає пролити світло на те, що відбувається на місці, оскільки армія оборони Ізраїлю заявляє, що оточила місто", - йдеться у повідомленні.

У пʼятницю влада Ізраїля заявила, що ЦАХАЛ оточив місто з кількох напрямків.

Журналісти видання проаналізували відео ЦАХАЛ і ХАМАС, а також супутникові знімки з відкритих джерел, які вказують на те, що ізраїльські військові оточили місто з трьох напрямків.

Повідомляється, що ЦАХАЛ контролює периметр від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу біля Бейт-Хануна і зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив у п'ятницю: "сили ЦАХАЛу оточили Газу і околиці міста з повітря, суші і моря". Він додав, що ізраїльскі військові знищують наземну і підземну інфраструктуру терористів і ліквідують терористів.

Оточення Гази / Фото: CNN

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США будуть тиснути на Ізраїль для паузи у війні з ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльська армія ЦАХАЛ прорвала передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Гази.

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