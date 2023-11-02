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ЦАХАЛ прорвав передову лінію оборони ХАМАС на півночі Гази

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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ЦАХАЛ прорвав передову лінію оборони ХАМАС на півночі Гази

Ізраїльська армія ЦАХАЛ прорвала передову лінію оборони ХАМАСу / Фото: Associated Press

Речник ЦАХАЛу заявив, що наземна операція просувається за планом.

Ізраїльська армія ЦАХАЛ прорвала передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel і зпосиланням на інформацію речника ізраїльської армії контрадмірала Даніеля Хагарі.

"Наземна операція просувається за планом. Завдяки попередньому плануванню, точним розвідувальним даним і спільним атакам з землі, повітря та моря наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі Гази", — зазначив Хагарі.

Нагадаємо, США та Ізраїль обговорюють майбутнє існування Гази після його демілітаризації. Зокрема, ймовірне введення міжнародного миротворчого контингенту.

Про все, що наразі відомо про бої проти палестинських бойовиків ХАМАС, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
4066
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