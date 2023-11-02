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ЦАХАЛ прорвал передовую линию обороны ХАМАС на севере Газа

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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ЦАХАЛ прорвал передовую линию обороны ХАМАС на севере Газа

Израильская армия ЦАХАЛ прорвала передовую линию обороны ХАМАСа / Фото: Associated Press

Спикер ЦАХАЛа заявил, что наземная операция продвигается по плану.

Израильская армия ЦАХАЛ прорвала передовую линию обороны ХАМАСа на севере Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel и ссылкой на информацию спикера израильской армии контрадмирала Даниэля Хагари.

"Наземная операция продвигается по плану. Благодаря предварительному планированию, точным разведывательным данным и совместным атакам с земли, воздуха и моря наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Газа", — отметил Хагари.

Напомним, США и Израиль обсуждают будущее существование Газа после его демилитаризации. В частности, возможно введение международного миротворческого контингента.

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Дата публикации
Просмотры
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