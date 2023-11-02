ЦАХАЛ прорвал передовую линию обороны ХАМАС на севере Газа

Спикер ЦАХАЛа заявил, что наземная операция продвигается по плану.

Израильская армия ЦАХАЛ прорвала передовую линию обороны ХАМАСа на севере Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel и ссылкой на информацию спикера израильской армии контрадмирала Даниэля Хагари.

"Наземная операция продвигается по плану. Благодаря предварительному планированию, точным разведывательным данным и совместным атакам с земли, воздуха и моря наши войска прорвали передовые линии обороны ХАМАС на севере Газа", — отметил Хагари.

Напомним, США и Израиль обсуждают будущее существование Газа после его демилитаризации. В частности, возможно введение международного миротворческого контингента.

Обо всем, что известно о боях против палестинских боевиков ХАМАС, читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.